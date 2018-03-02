Мрия не вмерла: Янукович ещё мечтает вернуться на политическую сцену Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович надеется вернуться на политическую арену. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он обозначил свою позицию по нынешней ситуации на Украине и заявил, что намерен участвовать в переговорных процессах по урегулированию конфликта и даже предложить некие новые инициативы.

Стоит отметить, что напрямую Янукович не заявлял о своих политических амбициях, однако намекал на свои успехи на посту главы государства, и при этом констатировал недееспособность действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Моей главной целью всегда было построение благополучной, успешной Украины. Организаторы майдана принесли в нее раскол и гражданскую войну. Власть, пришедшая в результате вооруженного антиконституционного государственного переворота, вызывала на юго-востоке Украины резко негативное отношение», – сказал Янукович.

Он подчеркнул, что отделение Крыма стало следствием именно этой радикальной националистической повестки новой киевской власти.

«Крымчане, следившие за происходящими событиями, слышавшие лозунги, под которыми рвались к власти организаторы майдана и массовых расстрелов, сделали свой вынужденный выбор. Высказывания деятелей майдана и нынешнего украинского руководства, инициатива в парламенте об отмене языковых законов, звучащие призывы подавлять митинги несогласных с государственным переворотом, призывы к построению нового национального государства с украинским стержнем – подтверждают обоснованность опасений жителей Крыма», – сказал экс-президент Украины.

В связи с этим он выразил уверенность, что обвинения в государственной измене скорее касается тех, кто своими действиями «довел Украину до развала, потери территорий, развязывания гражданской войны, в ходе которой погибли тысячи людей, а миллионы – стали беженцами».

«Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины и отделаться от проблемной территории. Можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть в Киеве, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей», – заявил Янукович.

Беглый президент Украины также подчеркнул, что нынешняя власть в Киеве пытается переложить ответственность за свои преступления на него. «Уже около года у меня нет возможности участвовать в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Они постоянно нарушают мои права, не допускают к суду, не хотят слушать свидетелей защиты. Я хотел бы высказать свои предостережения следователям и прокурорам, вовлеченным в политический процесс. За все незаконные действия вы понесете ответственность по закону», – сказал Янукович.

С его точки зрения, новая киевская власть уже четвертый год уничтожает страну. «Более 10 тысяч погибших, миллионы беженцев, потеря территориальной целостности государства, безудержная коррупция в высших эшелонов власти – это результаты деятельности тех, кто уже четыре года планомерно уничтожает страну. Этот период войдет в историю Украины как её самое черное пятно», – заявил Янукович.

При этом он выразил уверенность, что война на Украине «оказалась очень выгодна» для нынешней киевской власти, но население испытывает невыносимые проблемы.

«Страна находится в тяжелом экономическом положении. Жизнь невыносима, особенно старшего поколения, пенсионеров. У молодежи нет работы. Продолжая войну, власть ищет оправдания своей бездарности, они продолжают набивать собственные карманы, развивая безудержную коррупцию, грабят обнищавшее население. Власть ищет оправдание своей бездарности», – подчеркнул Янукович.

При этом он обратил внимание, что в период его правления ситуация была намного лучшею. «Если взять в долларовом эквиваленте, средняя заработная плата при мне, в 2013 году , была около 400 долларов, сейчас около – 170 долларов. Доллар был 8 гривен, сейчас он стал 27. Какая произошла инфляция... Цены постоянно растут, ЖКХ – растут, цены на энергоносители растут. Как можно людям можно выживать в такой ситуации?», – выразил возмущение экс-президент Украины.

Вместе с тем Янукович припомнил Порошенко, что тот обещал прекратить войну на территории Украины сразу после прихода к власти.

«Если бы те, кто захватил власть в стране 22 февраля и их покровители на Западе, чувствовали бы свою ответственность перед народом Украины, не случилось бы раскола на Украине. То, что пытается делать украинская власть, – не путь наступления мира. За четыре года никто из украинской власти не сделал попытки начать прямые переговоры с людьми. Вина за это ложится на Порошенко. Он обещал прекратить войну за считанные дни, но так ничего и не сделал для этого. Неужели мало горя принесли эти лешие четыре года, неужели мало было войны?» – сказал Янукович.

С его точки зрения, единственный возможный путь решения украинской проблемы – новые мирные переговорвы.

«Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением Европейского союза, России и Соединенных штатов и ООН. Я планирую обратиться к государствам-гарантам и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе, – США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего, восстановления разрушенной инфраструктуры, оказание помощи пострадавшим людям», – заявил Янукович.

Бывший президент Украины также сказал, что виновные в кровавых событиях на Украине, несомненно, понесут наказание, однако напрямую не стал обвинять в перевороте Порошенко.

«Это они называют людей преступниками, не имея на это никаких прав. Обвиняют без суда и следствия и вещают ярлыки и творят беззаконие на Украине. Я не удивлюсь, если эти люди окажутся на скамье подсудимых и будет доказана их вина. Но вначале должно быть следствие, а потом уже суд. Никто не уйдет от правды. Все еще впереди», – сказал Янукович.

Москва, Мария Вяткина

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