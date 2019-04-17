За всё сразу и за «сдачу Крыма»: в Киеве возбуждено уголовное дело против хунты

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило адвокатов экс-президента Виктора Януковича о начале уголовного расследования против высших должностных лиц Украины по фактам «насильственного захвата власти, госизмены, убийств на Майдане и умышленной сдачи Крыма» в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Представитель беглого президента в украинских судах заявил, что адвокатская группа собрала 9 томов с доказательствами преступлений Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Юрия Луценко и ряда других высокопоставленных лиц.

«Нашим материалам дан ход! ГБР 01.04.2019 начало расследование уголовного производства № 62019000000000403 по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году.

Напомню, нами в 9 томах собраны и 5 февраля по поручению Виктора Януковича переданы в #ГБР доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков.

Речь идёт о доказательствах совершения высшими должностными лицами Украины (Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко, Сергеем Пашинским, Юрием Сергеевым, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, Юрием Луценко, Степаном Полтораком и другими) преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса Украины.

Убежден, что этих материалов уже достаточно для предъявления подозрений и формирования обвинительного акта.

Считаю, что в этом деле боль и интерес каждого украинца и оно станет для #ГБР главным тестом на политическую независимость – сможет ли оно обеспечить объективное, полное и публичное следствие относительно действующих топ-политиков.

От расследования данного дела и установления действительно виновных в трагических событиях 2014 года будет зависеть будущее Украины, поскольку это важнейший шаг, который не даст искусственно переписать историю Украины и от которого будет зависеть примирение украинцев...», – написал Сердюк.

Напомним, ранее Киевский суд объявил Януковича виновным в госизмене и приговорил его заочно к 13 годам лишения свободы.

Комментируя приговор, экс-президент заявил, что приговор о его госизмене «был написан под диктовку», и обвинил нынешний киевский режим в терроризме, поручив адвокатам подать встречный иск против участников госпереворота в 2014 году.

Перед этим Янукович заявлял, что ничего не знал о крымском плане Кремля до своего бегства из Украины и все материалы по расстрелу людей на Майдане держит в своём личном архиве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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