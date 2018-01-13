Прокуратура Украины в тупике: обвинители Януковича на глазах превращаются в обвиняемых

Показательный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем грозит обернуться реальными обвинениями в адрес самих инициаторов дела – Турчинова, Авакова и Яценюка, организовавших государственный переворот во время Майдана в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о полном развале в суде дела о «государственной измене Виктора Януковича» заявил известный украинский политолог Алексей Якубин, посвящённый в детали скандального процесса.

«Мы знаем, что после последних свидетельств Авакова и Яценюка многие вещи превращаются в противоположность – по ситуации в Крыму, по тому, когда была точка легитимности для Турчинова. Более того: последний нюанс с грузинскими снайперами. Для генпрокуратуры всё это в деле о так называемой измене Януковича начинает превращаться в абсолютную противоположность. На глазах разваливается дело о деньгах Януковича, а параллельно с этим развал грозит и второму пиар-делу о госизмене», – цитирует Якубина «Политнавигатор».

Политолог констатировал, что украинская прокуратура угодила в политический «цугцванг». С одной стороны, продолжение дела против экс-президента чревато обнародованием сенсационных фактов, разоблачающих в глазах Запада и собственных граждан преступную сущность киевского режима. С другой, – снять все обвинения с Януковича, значит открыто признать, что результатами так называемой «революции гидности» на Украине воспользовались политические проходимцы при активной помощи Вашингтона и Брюсселя.

Симферополь, Валентин Карамазов

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