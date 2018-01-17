Весёлый украинский суд: Дешица повесил на Януковича решение Путина по Крыму Комментарий крымского политика

Ни украинские, ни другие зарубежные политики не хотят по-настоящему разобраться в том, что происходило в Крыму в феврале 2014 года, и понять, что послужило толчком для возвращения полуострова в состав России.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» озвучил депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников, комментируя заявление посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что причиной «ввода российских войск в Крым» стало обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к властям России.

Свое мнение Дещица высказал во время допроса в Оболонском районном суде Киева, в рамках уголовного производства по обвинению Януковича «в государственной измене».

«Заседание (Совбеза ООН), оно было созвано по инициативе РФ для того, чтобы оправдать присутствие там большего количества российских войск. И основанием для этого оправдания было не только решение Совета Федерации, но решение Совета Федерации и разрешения президента Путина, которое базировалось на обращении президента Януковича к российской стороне, чтобы ввести российские войска в Крым», – утверждает Дещица, что по мнению адвоката Виталия Сердюка, является «явно ложной информацией», так как термина «о введении войск на территорию Украины» в материалах дела нет.

Сергей Шувайников напомнил, что «тревожным звоночком» стали действия радикалов организации Меджлис крымско-татарского народа (запрещена в РФ) и запрещённой в России организации «Правый сектор» во время митинга у здания Верховного Совета Крыма 26 февраля. Среди их оппонентов были представители «русской общественности», в том числе из севастопольских организаций. По прибытию в Севастополь они оповестили Черноморский флот о запланированном боевиками захвате административных зданий.

«Было известно о таких планах Меджлиса и «Правого сектора», – что они не успокоились. Они попытку такую сделали 26 февраля, когда прорвались в здание легитимного крымского парламента, чтобы свергнуть легитимных депутатов и расправиться с руководством Республики Крым в лице Константинова», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Шувайников.

После этого так называемые вооруженные «вежливые люди» взяли административные здания Крыма под охрану, чтобы «не допустить кровопролитных эксцессов». Учитывая, что во время митинга 26 февраля погибли два человека, по словам депутата, это было оправданной мерой.

По его словам, власти Крыма были озабочены защитой жизней крымчан, и обозначенная Дещицей роль Януковича в том, что происходило в дальнейшем, не соответствует действительности.

«Мы действовали в рамках тогда еще законодательства Украины, Конституции Крыма, норм международного права, когда заявили о том, что объявляем 16 марта референдум и выносим два вопроса – «Хотите вы остаться на Украине, с Конституцией Крыма 92-го года?», либо «Хотите вернуться в состав России, как это было до 1954 года?». Люди сами 16 марта определились. Поэтому заявлять, что все это было с подачи Януковича – и «оккупация», и «вооруженное вторжение», это неправильно. Янукович такой чести не заслуживает», – считает Шувайников.

При этом единственной заслугой бывшего президента Украины он назвал согласование отставки экс-премьера Анатолия Могилева и назначение на эту должность нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова.

Между тем, депутат раскритиковал позицию украинских чиновников, которые дают показания в рамках уголовного производства по делу о государственной измене Януковича. По его словам, они «выступают в роли политических судей и дают свою трактовку», при том что «сами пришли к власти в результате конституционного переворота, являются государственными изменниками и преступниками, которых самих надо судить».

«Я уверен, что на Украине все эти послы, правители и все кто нелегитимно, неконституционно пришел к власти в 2014 году и после него – эти люди будут наказаны. Когда придет время и все поменяется, они попадут под суд. И этот суд будет пострашнее любого того, что они устраивают на «майданах»», – заключил Шувайников.

Как сообщал «Новый День», прокуратура Украины оказалась в тупике в связи с «делом Януковича», а сам показательный процесс грозит обернуться реальными обвинениями в адрес его инициаторов – Турчинова, Авакова и Яценюка, организовавших государственный переворот во время Майдана в Киеве.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.01.18

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