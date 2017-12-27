Командующий украинским флотом: я мог отбить Крым двумя танками за один день

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко утверждает, что 27 февраля 2017 года предлагал руководству страны «ельцинский» план по нейтрализации Верховного Совета Крыма. По мнению Воронченко, это кардинальным образом изменило бы ход событий во время Крымской весны в пользу Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом командующий заявил на допросе в суде в качестве свидетеля по делу «о госизмене» бывшего президента Виктора Януковича.

По словам Воронченко, он предложил расстрелять из танков крымский парламент, в котором к тому времени уже находился спенцназ РФ. А вдохновновляющим примером для него послужила телевизионная картинка расстрела Борисом Ельциным Верховного Совета России в октябре 93-го года. В операции также предполагалось использовать спецназ СБУ «Альфа».

«У меня были готовы два танка, которыми можно было расстрелять здание, как в России – президент Ельцин в 1993 году», – заявил Воронченко. В 2014 году он являлся заместителем командующего войсками береговой охраны Крыма.

Игорь Воронченко утверждает, что представил свой план украинскому командованию 27 февраля, но «получил ответ лишь 8 марта». Поэтому, сетует он, время было упущено и через считанные дни соотношение сил на полуострове уже было в пользу Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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