Яценюк: Украинские власти приказали применить в Крыму оружие

В Киеве продолжается судебное разбирательство по делу экс-президент Виктора Януковича, обвиненного в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давая показания на процессе, заявил: в конституции Украины не предусмотрена «пропажа президента». И, соответственно, нет алгоритма действий власти в этом случае. Поэтому Янукович мог оспорить решение Верховной рады, принятое в феврале 2014 года и возлагающее обязанности руководителя страны на главу парламента: ему нужно было лишь вернуться в Киев и потребовать отменить соответствующее постановление, считает Яценюк.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины рассказал, что в марте 2014 года, во время обострения ситуации в Крыму, исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отдал приказ применить на полуострове оружие. По словам Яценюка, он лично слышал, как Турчинов потребовал, чтобы военные Национальной гвардии, а также ВВС и ВМФ Украины не сдавали в Крыму никаких объектов и применяли оружие для их защиты.

Сам Турчинов заявлял: отдавая приказ стрелять в Крыму на поражение, он понимал, что большинство военнослужащих его проигнорирует.

Напомним, другие высокопоставленные чиновники Украины, вспоминая о событиях 2014 года, используют более жесткие выражения. Так, в начале ноября бывший глава Генштаба ВСУ Юрий Ильин сообщил, что украинские политики в феврале 2014 года собирались утопить Крым в крови: в частности, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом», а лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок обещал, что крымчане «умоются кровью».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.12.17

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