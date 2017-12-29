﻿Свидетель: Украина не смогла вывести свой флот из Крыма из-за Порошенко

Выводу из Крыма боевых кораблей украинского флота в 2014 году помешало предприятие Петра Порошенко. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко в суде по делу Виктора Януковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по официальным данным в Крыму и Севастополе на 1 марта 2014 года находились 18 тысяч 800 украинских военнослужащих, из них представителей военно-морских сил – около 12 тысячи.

В боевой состав Военно-морских сил Украины на полуострове входило до 40 боевых кораблей, судов и катеров обеспечения. Большая часть из них базировалась в Стрелецкой и Северной бухте Севастополя и в заливе Донузлав. С обострением кризиса примерно половину из них успели вывести. В Крыму остались единственная украинская подводная лодка «Запорожье», четыре корвета (малых противолодочных корабля), три тральщика, по два десантных корабля, ракетных катера и корабля управления, а также противодиверсионный катер, спасательный буксир, противопожарный катер, катер-торпедолов и корабль спецназначения.

Весной 2014 года часть украинских кораблей по договоренности с российской стороной покинула Крым и передислоцировалась в Одессу. Но ряд кораблей были заблокированы по заявлению четырех предприятий, потребовавших от администрации Севастополя не выпускать из бухты украинские корабли, пока они не рассчитаются за ремонты. Все четыре кредитора на тот момент принадлежали Украине. В частности, владельцем Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе был нынешний украинский президент Петр Порошенко.

«Долги были копеечные, по 300 – 400 тысяч гривен (10-15 тысяч долларов по текущему курсу) – не миллионные», – заявил Сенченко, подчеркнув, что это была одна из причин, по которой боевое ядро украинского флота осталось в Крыму.

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе был национализирован в 2015 году.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.12.17

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