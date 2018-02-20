Да кому он нужен этот Крым: Украина и не собиралась бороться за полуостров

На Украине собираются признать 26 февраля официальным днём сопротивления оккупации Крыма. Соответствующий документ направлен президенту страны Петру Порошенко отправлен в администрацию главы государства Петра Порошенко, сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выбор даты объясняют тем, что 26 февраля 2014 года сторонники «украинского» Крыма вышли на митинг в Симферополе.

Напомним, в этот день в центре крымской столицы столкнулись несколько тысяч пророссийских активистов полуострова, среди которых было много женщин и пенсионеров, с несколькими тысячами проукраински настроенных крымских татар – в их числе преобладали мужчины и молодежь. Погибли двое выступавших за русский Крым. Еще несколько десятков получили ранения. Проукраински настроенные демонстранты ворвались в здание Верховного Совета. В ту же ночь здание ВС Крыма взяли под охрану «вежливые люди».

На полуострове 26 февраля стал днем наибольшего подъема гражданской сознательности крымчан и одним из ключевых эпизодов Крымской весны. На Украине решили повернуть историю по-своему.

В формировании новых исторических мифов активное участие принимает и президент «Незалежной» Петр Порошенко. В четвертую годовщину расстрела людей на киевском майдане он поведал очередную версию своей поездки в Крым в феврале 2014 года. По его словам, 28 февраля 2014 года в роли депутата Верховной Рады он прилетел на полуостров, «чтобы показать пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум».

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко должен был провести переговоры с властями автономии.

Впрочем, визитер в любом случае не мог никому ничего показать или сказать: до здания Верховного Совета Крыма он просто не дошел. Участники митинга, проходившего у здания парламента, встретили его криками «Предатель, вон из Крыма!» Порошенко пришлось удалиться в плотном кольце милиционеров. Толпа двинулась за ним, тогда будущий президент Украины прыгнул в первую остановившуюся машину и уехал.

Видимо, тогда Киеву окончательно стало понятно, что Крым – это отрезанный ломоть.

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что украинские военные, находившиеся в Крыму, могли вытеснить «вежливых людей», однако власти «Незалежной» решили, что в этом нет необходимости: «Сочли Крым ненужным, – подчеркнул Могилев. – Крым на будущих выборах не голосовал бы за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали в первую очередь военнослужащих, которые оставались там».

Напомним, все военнослужащие, пожелавшие покинуть полуостров после присоединения Крыма к России, сделали это беспрепятственно. Украина по договоренности с Россией вывела из Крыма и большую часть военной техники. Однако ряд кораблей были заблокированы по заявлению четырех предприятий, потребовавших от администрации Севастополя не выпускать из бухты украинские корабли, пока они не рассчитаются за ремонты. Все четыре кредитора на тот момент принадлежали Украине. В частности, владельцем Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе был нынешний украинский президент Петр Порошенко.

Киев, Платон Ефимчук

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