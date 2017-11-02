Украина: Крым должен был умыться кровью или стать Россией

Экс-глава Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, почему Украина лишилась Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в Facebook адвокат экс- президента Виктора Януковича Максим Герасько опубликовал протокол опроса свидетеля защиты – начальника Генштаба Украины Ильина. В своих пояснениях Ильин отмечает, что обстановка на полуострове была почти всегда напряженной, так как особенность региона – его историческая связь с РФ.

Между тем, события на Майдане в Киеве вызывали настороженность у крымчан и еще больше накалили ситуацию в республике. В тоже время, оппозиционеры открыто говорили, что не собираются налаживать диалог с крымчанами. «Во-первых, никто из них не хотел со мной обсуждать эту тему. А Кличко заявил, что с Крымом мы поступим жестче, чем с Киевом, и помогут в этом нам «оттуда». Тягнибок сказал вообще чудовищные слова: «Умоются кровью и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть сильная поддержка», – рассказал Ильин.

По его словам, сразу после начала массовых акций за воссоединение Крыма с Россией действующий тогда министр обороны Украины Игорь Тенюх побоялся выводить приведенные в боевую готовность украинские корабли, которые так и не покинули пунктов базирования. В тоже время, была понижена степень готовности ВСУ на полуострове: с полной до постоянной.

Правозащитник Максим Герасько отмечает, что все эти факты заставляют задуматься, почему Крым – это территория России: «Прочитав протокол его опроса, каждый может сделать вывод и ответить на вопрос – кто виноват в потере Крыма», – заключил адвокат.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.11.17

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