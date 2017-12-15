Интерпол не хочет искать Януковича и «компанию» и игнорирует украинские суды

Интерпол отказался искать членов команды бывшего президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, в Интерполе заявили, что преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований.

«Практически большинство из них сняты с международного розыска Интерпола. Это – Клюев, Пшонка, Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко», – посетовал Горбатюк в эфире украинского телеканала и добавил, что в международной полиции также отказываются разыскивать окружение экс-президента, поскольку не считают основанием для ареста решения украинских судов.

Напомним, Янукович покинул Украину в конце февраля 2014 года на фоне массовых антиправительственных выступлений, длившихся с ноября 2013-го. Новая власть инициировала в отношении бывшего президента и его соратников ряд уголовных дел. Бывший глава государства был объявлен в розыск, а его имущество на территории Украины арестовано. В Киеве во время судебного заседания по делу экс-президента Украины прокурор заявил к подсудимому иск об убытках за Крым. По словам украинского прокурора, утрата полуострова нанесла «Незалежной» ущерб на сумму более 1 триллиона 80 миллиардов 352 миллионов гривен.

Кроме того, в обвинительном акте говорится, что именно из Крыма Россия начала «гибридную войну» против Украины. Этому, как заявляет прокурор, содействовала «государственная измена» Януковича.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.12.17

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