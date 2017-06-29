Януковичу выставили счёт за Крым

В Киеве во время судебного заседания по делу экс-президента Украины прокурор заявил к подсудимому иск об убытках за Крым. По словам украинского прокурора, утрата полуострова нанесла незалежной ущерб на сумму более 1 триллиона 80 миллиардов 352 миллионов гривен.

Кроме того, в обвинительном акте говорится, что именно из Автономной Республики Крым, как называют регион в украинских документах, Россия начала «гибридную войну» против Украины. Этому, как заявляет прокурор, содействовал Янкович «путём государственной измены».

Как уже сообщал РИА «Новый День», 26 июня в Оболонском суде Киева началось рассмотрение «дела Януковича» в заочном режиме.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 29.06.17

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