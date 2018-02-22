Признание киевского революционера: Майдан был уничтожен до бегства Януковича

Участники государственного переворота на Украине сами были заинтересованы в том, чтобы погасить народный протест в 2014 году, так как он представлял реальную угрозу для всей украинской олигархии, а не только для клана Януковича. К такому выводу в своей публикации на странице в Facebook пришел активист Майдана и волонтер так называемой АТО Юрий Касьянов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Касьянов убежден, что возглавившие процесс переворота сознательно направили людей на бойню 18 февраля 2014 года, заранее зная, что столкновения приведут к потерям среди местного населения.

«Мирний наступ» 18 февраля был спланирован и проведен из рук вон плохо. Или специально плохо. Бойня в Мариинском парке, на Институтской, Шелковичной была прямым следствием просчетов «вождей сцены» Майдана, которые повели безоружных людей через заслоны силовиков. После разгрома сотен Майдана на Институтской, поражение на Груше было предопределено. Это была проигранная с самого начала битва. Майдан вышел из-за баррикад, растянулся беспомощной лентой на улицах, раздробился и потерял силу. Те, кто планировал этот «наступ», не мог рассчитывать на победу, а только на кровь и ужас, как способ давления на власть», – уверен Касьянов.

По мнению волонтера «АТО», Майдан по сути стал инструментом для путчистов, чтобы получить высшие должности. При этом дал возможность обвинить экс-президента «Незалежной» Виктора Януковича в гибели людей, дискредитировав его в глазах населения.

«Поздно вечером 18-го стало понятно, что Майдан в таком виде долго не продержится. Люди устали невероятно, баррикады были разбиты. Cиловики имели тактическое преимущество, но тоже были измотаны. Чашу весов перевесили первые выстрелы с Консерватории ранним утром 20 февраля. Безоружные силовики отступили. «Черный» беркут открыл огонь в ответ, и по тем, кто пытался дальше продвинуться в правительственный квартал... Одновременно загадочные снайперы стали прицельно стрелять по митингующим и по силовикам. Наступление захлебнулось в крови. Сакральная жертва была принесена. Восставшие холопы усмирены ужасом многочисленных смертей», – написал майданщик.

Как утверждает Касьянов, основным результатом Майдана стал отъем власти у донецких олигархов и их покровителей, но никак не торжество демократии и справедливости.

«Майдан победил, и проиграл одновременно. Управляемый хаос народного гнева выкинул из власти один клан, чтобы на его место пришли другие – еще более жадные и циничные. Революция низов закончилась дворцовым переворотом. И когда мы снова начнем, мы не должны повторить этой ошибки», – заклинает активист Майдана.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 22.02.18

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