Наводчица Савченко подтвердила расстрел Майдана путчистами

Народный депутат Украины Надежда Савченко обвинила активных участников госпереворота из числа представителей нынешней власти в причастности к расстрелу людей в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нардеп подтвердила, что у активистов Майдана было оружие. Они открывали огонь по согласованности с организаторами акции.

«Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий (действующий спикер Рады – прим. «НД») заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», – заявила Савченко на брифинге в Киеве.

Нардеп утверждает, что передавала эти свидетельства в Генеральную прокуратуру, но сотрудникам ведомства, в чьей компетенции находится расследование расстрела в Киеве, «не дают работать».

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хранит в личном архиве материалы, которые доказывают, кто на самом деле убивал людей на Майдане. Его юристы передали эти материалы украинским следователям и судам, но информация осталась проигнорированной.

Тем временем, саму Савченко подозревают в подготовке переворота на Украине, соучастии в разработке плана по свержению Петра Порошенко с должности президента. Ее намерены лишить звания «Героя Украины», если подозрения силовиков подтвердятся.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что у следствия «неопровержимые доказательства» того, что Савченко готовила теракт в Верховной Раде Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко намерен внести в парламент представление о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности, инициировать ее арест и задержание.

По его информации, Савченко якобы завербовала террористов, которые должны были при помощи гранат уничтожить правительственную и должностную ложи, минометами обрушить купол здания и добить из автоматов тех, кто выживет.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 15.03.18

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