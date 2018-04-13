Голодающая Савченко заявила о попытках принудительного кормления в украинской тюрьме

Украинский нардеп и Герой Украины Надежда Савченко, которая находится в следственном изоляторе, опасается пыток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее обращение к общественности передал адвокат Дмитрий Бугай.

«Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства», – цитируют Бугая украинские СМИ.

По его словам, Савченко, объявившую голодовку в середине марта, ежедневно осматривают врачи. Она «выглядит нормально», но похудела.

Как уже сообщал «Новый День», Савченко подозревают в подготовке теракта и сговоре для насильственного свержения правящего на Украине режима. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что нардеп планировала минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Ее задержали прямо в зале заседаний.

Савченко планирует продолжать голодовку до того момента, пока не окажется на свободе. Как подчеркнула сама нардеп, это позволит ей полноценно защищаться в судах и выполнять работу парламентария. По информации родственников Савченко, за время голодовки нардеп похудела на 15 килограммов.

Киев, Леонид Маковецкий

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