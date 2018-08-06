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Понедельник, 6 августа 2018, 13:29 мск

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«Полезные жертвы»: на Украине собирались имитировать военный переворот

Служба безопасности Украины собиралась имитировала военный переворот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «шоу» должно было состояться, чтобы спасти рейтинг действующего президента «Незалежной» Петра Порошенко. Об этом сообщил экс-заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский. По его словам, в декабре 2016 украинские силовики предлагали ему вербовать ветеранов АТО, которых СБУ собиралось задействовать в роли полезных жертв. «Это должны были быть люди самой низкой квалификации, чтобы их ликвидация в последующем не была затруднена», – делится Сановский.

После по задуманному сценарию спецназовцы должны были бы предотвратить попытку так называемого заговора и разоблачить заранее спровоцированных заговорщиков. Известно, что операцию курировал советник начальника департамента контрразведки СБУ Андрей Лисогор.

«Все это делалось для того, чтобы укрепить положение Петра Порошенко, в предельном варианте – ввести военное положение и отменить выборы, если его рейтинг будет совсем низкий. В организации заговора хотели обвинить Москву и сепаратистов», – цитируют «Известия» Сановского.

В итоге планы СБУ были частично воплощены в жизнь, а жертвами данного заговора стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которые были арестованы по подозрению в организации государственного переворота и терактов.

Сам же Сановский после демобилизации из «Азова» выступил с резкой критикой киевского режима и пытался организовать акции протеста против «политики в зоне АТО». В июле 2017 года его похитили сотрудники СБУ. Мужчину сильно избили: пытали, сломали ребра и повредили позвоночник.

После освобождения Сановский написал заявление о похищении в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и военную прокуратуру. Первоначально НАБУ отказалось рассматривать его заявление, но он опротестовал это решение в суде. Опасаясь за свою жизнь, Сановский был вынужден бежать из страны и просить политическое убежище в Швеции. Сейчас он находится под охраной полиции.

Как уже сообщал «Новый День», Рубан был задержан в пункте пропуска «Майорск». В его машине были обнаружены автоматы Калашникова, минометы, ручные гранатометы, гранаты, детонаторы. Активиста обвинили в попытке перевезти оружие на неподконтрольные Киеву территории, хотя Рубан это категорически отрицает.

С 2014 года Рубан занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя роль посредника между ЛДНР и украинской властью. В конце февраля 2017 года Киев аннулировал ему разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Савченко подозревают в подготовке теракта и сговоре для насильственного свержения правящего на Украине режима.

Киев, Анастасия Зук

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