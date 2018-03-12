Порошенко намерено создает на Украине коллапс – взгляд из Киева

Украину ждет «жаркая весна» и не менее «горячее» начало лета: заговоры против действующей власти будут раскрываться чуть ли не ежедневно, начнутся аресты известных личностей, кризис в экономике будет усугубляться, антироссийская истерия – усиливаться. И все лишь для того, чтобы президент Порошенко без проблем избрался на второй срок. Об этом заявил киевский политолог и экономический эксперт Андрей Головачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в соответствии с Конституцией и законодательством Украины выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, однако решение, на кого сделают ставку США должно быть принято в течение ближайших 3-4 месяцев.

«Далее оттягивать интригу нельзя, потому что необходимо возобновлять кредитование со стороны МВФ и начать договариваться с держателями коммерческого долга правительства Украины, – пишет политолог. – США вполне могут согласиться на второй срок Порошенко, и кредитование будет возобновлено, но при условии, что он:

1. Согласится на продажу земель сельхоз назначения.

Весь экспорт зерновых американские компании заберут себе. Тут и к бабке не ходи. Украинским бизнесменам предложат заниматься производством биотоплива с целью его экспорта в Европу. В сущности, другого назначения для Украины Запад не видит. И так оно и будет в конце концов реализовано.

2. Согласится на антикоррупционный суд в той редакции, как это требуют западные кредиторы.

3. Перестанет вмешиваться в деятельность НАБУ, НАПК и заменит Луценко (генпрокурора Украины – прим. НД) на предложенного ему человека.

Последние два условия необходимы США, чтобы переломать хребет украинскому олигархату и высшему чиновничеству и реализовать пункт 1».

Согласие на требования Запада, по мнению Головачева, даст Порошенко гарантию, хотя и не 100%-ную, неприкосновенности его активов и превращение в номинальную фигуру.

«Такой вариант вполне мог бы подойти бы таким персонажам, как, скажем, Кравчук или Ющенко, – продолжает политолог. – Но Петр Алексеевич человек необычайно амбициозный и в течение этих 3-4 месяцев будет отчаянно бороться за свои «интересы». Собственно уже вовсю борется!

Цель Порошенко и его «команды» – поднять градус напряженности в стране до уровня истерии, когда всякая замена действующей власти и даже сами выборы будут казаться Западу вариантом крайне рискованным. В таком случае он сможет отказаться от части своих требований. В сущности, это шантаж Запада угрозой коллапса страны… Именно поэтому Гройсман объявил о начале ареста активов Газпрома. Этой же цели служит и перфоманс с Рубаном. Но это все цветочки, а могут быть и ягодки, вплоть до введения в стране «режима особого положения».

Ближайшие 3-4 месяца будут весьма креативными и плодовитыми,– заговоры врагов будут раскрываться повсеместно», – резюмирует Головачев.

Справка «Нового Дня»

8 марта в пункте пропуска «Майорск» в Донецкой области украинские военные задержали экс-активиста организации «Украинский выбор», создателя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. В его машине были обнаружены автоматы Калашникова, минометы, ручные гранатометы, гранаты, детонаторы. Рубана обвинили в попытке перевезти оружие на неподконтрольные Киеву территории, Рубан это категорически отрицает.

С 2014 года Рубан занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя роль посредника между ЛДНР и украинской властью. В конце февраля 2017 года Киев аннулировал ему разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.18

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