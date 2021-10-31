Евросоюз потребовал от Украины «прогресса» в расследовании убийств на Майдане и в Одессе

Новая украинская власть продолжает практику своих предшественников по затягиванию расследования массовых расстрелов на Майдане в Киеве и гибели 48 человек в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор.
Он потребовал от Киева немедленно ратифицировать римский статут Международного уголовного суда и напомнил, что Украина давно взяла на себя такое обязательство.
«Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе. В этих расследованиях должен быть достигнут прогресс», – подчеркнул Гилмор.
Напомним, в мае текущего года по инициативе Российской Федерации состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором выступили очевидцы одесской трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, когда толпа украинских неонацистов расстреляла и сожгла 48 противников Евромайдана.
Ранее украинская наводчица Надежда Савченко подтвердила расстрел Майдана организаторами госпереворота в Киеве.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 31.10.21
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