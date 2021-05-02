Слово свидетелям: Россия созывает Совбез ООН по трагическим событиям в Одессе

По инициативе Российской Федерации на следующей неделе состоится заседание Совета безопасности, на котором выступят очевидцы одесской трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, когда толпа украинских неонацистов расстреляла и сожгла 48 противников Евромайдана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание пройдёт по формуле Арриа, что позволит очевидцам одесской трагедии и других преступлений украинских националистов подробно представить свои свидетельства мировому сообществу.

«На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Арриа, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание», – написал Полянский в Твиттере.

Напомним, сегодня украинская оппозиция назвала трагедию 2 мая 2014 года в Одессе актом политического террора.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.05.21

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