Верховный комиссариат ООН осудил Украину за нарушение прав человека

Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине, а также принятые законопроекты о преследовании граждан за «коллаборационизм с враждебным государством» (Россией – прим. «НД») противоречат международным стандартам в области прав человека и не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в отчётном докладе Верховного Комиссара Организации Объединенных наций по правам человека Мишель Бачелет.

«2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом», – говорится в отчете комиссариата.

Также, кроме «закона о коллаборационизме», комиссариат осудил регулярные нападения украинских радикалов на работников СМИ, политических деятелей и правозащитников.

«Такие случаи продолжали оставаться безнаказанными из-за медленных действий полиции или их отсутствия», – отмечается в докладе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в обход конституции закрыл своим указом три неугодных телеканала и ввёл санкции против оппозиционных политиков – Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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