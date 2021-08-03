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Вторник, 3 августа 2021, 17:38 мск

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ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Зеленскому в приоритетном порядке

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политического совета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука к государству Украина и президенту страны.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября. Против неугодного оппозиционера завели уголовное дело за «госизмену», а президент Украины наложил на него санкции, арестовав все бизнес-активы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», официальное письмо ЕСПЧ обнародовал у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин.

«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства... Решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента президента», – написал Кузьмин.

Напомним, ранее Верховный комиссариат ООН осудил Украину за нарушение прав человека в связи с делом Медведчука и закрытием подконтрольных ему оппозиционных телеканалов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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