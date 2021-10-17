Зеленский намекает Кремлю на возможность обмена Медведчука на «героев Украины»

Незаконно арестованный командой Зеленского «пророссийский политик» и «кум Путина», сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь», украинский олигарх Виктор Медведчук может быть выставлен на обмен, если у него каким-то неожиданным образом обнаружится российское гражданство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности обменять Медведчука на отбывающих наказание в России или ЛДНР «героев Украины» заявил президент Владимир Зеленский.

«Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, (скажем так, вполне возможно) то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – сказал Зеленский.

Украинские эксперты уже оценили слова Зеленского как «абсолютно провокационные», направленные – как на очередной шантаж Кремля, так и на дискредитацию Медведчука в глазах украинских избирателей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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