Медведчук отреагировал на предложение Зеленского выставить его на обмен

Незаконно арестованный «пророссийский политик» и «кум Путина», сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» украинский олигарх Виктор Медведчук отреагировал на предложение Зеленского обменять его на отбывающих наказание в России или ЛДНР «героев Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём заявлении Медведчук назвал идею украинского президента неконституционной.

По его словам, поведение Зеленского наглядно свидетельствует о глубине падения морали на Украине.

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», – заявил Медведчук и добавил, что будет бороться с преступной властью на Украине «до победного конца».

Напомним, накануне Зеленский намекнул Кремлю на возможность обмена Медведчука на «героев Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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