Евросоюз потребовал от Зеленского освободить Медведчука и не злить Россию

На недавно прошедшем протокольном саммите «Восточное партнёрство-ЕС» для шести стран бывшего СССР состоялся отдельный строго конфиденциальный разговор руководителей Евросоюза с президентом Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинскому изданию «Страна.УА» от своих источников в дипломатических кругах ЕС.

От Зеленского потребовали отменить «неприемлемые» репрессивные меры против отправленного под арест сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и других оппонентов действующей власти, вернуть лицензии трём оппозиционным телеканалам и разблокировать интернет-издание «Страна.УА», остановить внесудебные вердикты Совбеза Украины (СНБО), а также не предпринимать провокационнных действий, раздражающих Москву.

«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию.

В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против «Страны» и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы, и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине.

Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке», – приводит слова собеседника «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

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