Граждан Украины, против которых введены персональные санкции Советом безопасности страны, не стоит называть людьми.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Владимир Зеленский на проходящем в Киеве пресс-марафоне для СМИ.

Он прокомментировал вопросы журналиста издания «Фокус», который поинтересовался, на каком основании Совет безопасности Украины подмял под себя функции следственных и судебных органов и когда перестанут держать под арестом людей, против которых нет процессуально доказанных обвинений.

«Вы их людьми называете?», – ответил Зеленский и добавил, что документы с «расследованиями» журналисты, скорее всего, не увидят.

Отметим, что среди множества тех, против кого ввели персональне санкции, и кто арестован режимом Зеленского, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь», украинский бизнесмен и кум российского президента Виктор Медведчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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