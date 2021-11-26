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Пятница, 26 ноября 2021, 17:16 мск

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Зеленский публично расчеловечил кума Путина

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Граждан Украины, против которых введены персональные санкции Советом безопасности страны, не стоит называть людьми.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Владимир Зеленский на проходящем в Киеве пресс-марафоне для СМИ.

Он прокомментировал вопросы журналиста издания «Фокус», который поинтересовался, на каком основании Совет безопасности Украины подмял под себя функции следственных и судебных органов и когда перестанут держать под арестом людей, против которых нет процессуально доказанных обвинений.

«Вы их людьми называете?», – ответил Зеленский и добавил, что документы с «расследованиями» журналисты, скорее всего, не увидят.

Отметим, что среди множества тех, против кого ввели персональне санкции, и кто арестован режимом Зеленского, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь», украинский бизнесмен и кум российского президента Виктор Медведчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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