Куму Путина продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Виктору Медведчуку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Медведчук обвиняется в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Ему вменяется 3 преступных эпизода.

13 мая его отправили под домашний арест, в июле срок продлили, и вот сегодня суд принял решение сохранить Медведчуку меру пресечения еще на 60 суток – до 31 октября включительно.

«Мы ожидали такой результат. Мы знаем, какое оказывается давление на суд, мы знаем, какое у нас в стране оказывается внутренне влияние на суды через административный ресурс по указу президента Зеленского, который таким образом борется с оппозицией, – цитирует Медведчука «Страна.ua».– Все доказательства, собранные органами следствия, в данном уголовном деле сфабрикованы».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.09.21

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