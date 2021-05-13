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Четверг, 13 мая 2021, 23:17 мск

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Кума Путина на Украине отправили под арест

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Медведчук обвиняется в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Ему вменяется 3 преступных эпизода.

Следствие считает, в 2015 году он вступил в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Корме того, Медведчука подозревают в передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, а также в подрывной деятельности против Украины (речь идет о разработки проекта «Луч», признанного антиукраинским).

12 мая Медведчука вызвали в Офис генерального прокурора и предъявили ему подозрения. Медведчук заявил, что обвинения являются политически мотивированными.

Сегодня в ходе судебного заседания сторона обвинения просила отправить Медведчука под арест с альтернативой залога в 300 млн 930 гривен. Однако суд это ходатайство отклонил и назначил в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Все это время он должен носить электронный браслет.

Кроме того, Медведчука обязали не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять соответствующие органы об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, а также сдать загранпаспорт.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.05.21

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