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Понедельник, 10 января 2022, 15:24 мск

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Зеленский приказал продлить арест Медведчуку

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Поконтрольный администрации украинского президента Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», крупного украинского бизнесмена Виктора Медведчука.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

После решения суда общий срок ареста для Медведчука составит уже 10 месяцев.

«Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев», – написал Кузьмин.

Напомним, ранее Евросоюз потребовал от Зеленского освободить Медведчука и не злить Россию.

Украинскому президенту настоятельно рекомендовали отменить «неприемлемые» репрессивные меры против отправленного под арест Медведчука и других оппонентов действующей власти, вернуть лицензии трём оппозиционным телеканалам и разблокировать интернет-издание «Страна.УА», остановить внесудебные вердикты Совбеза Украины (СНБО), а также не предпринимать провокационнных действий, раздражающих Москву.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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