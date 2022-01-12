Контролируемый высокопоставленными националистами из украинских спецслужб сайт «Миротворец» внёс в свои «чёрные списки врагов Украины» судью Печерского райсуда Киева Виту Бортницкую, которая вынесла недавно вердикт об аресте имущества и активов экс-президента страны Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запись об этом внесена на одиозный сайт.

«Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней», – объясняют причины владельцы «Миротворца».

Кроме того, Бортницкую назвали соучастником «преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц».

Отметим, что подконтрольный администрации украинского президента Печерский райсуд Киева выносит репрессивные решения против всех оппонентов Зеленского, не глядя на их политические взгляды.

Так, недавно Печерский суд продлил на два месяца домашний арест для сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», крупного украинского бизнесмена и «пророссийского» политика Виктора Медведчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

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