Дестабилизация началась: против Зеленского объединились все – украинский политолог

Владимир Зеленский не рассчитал силы в попытке упрятать в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко и начав войну против других украинских олигархов и известных политиков.

Сегодня все реальные политические силы почувствовали слабость президента-комика и готовы действовать через дестабилизацию ситуации в стране, по привычке не дожидаясь очередных выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Сергей Белашко.

По его словам, согласно официально предъявленным обвинениям, суд вчера должен был по закону арестовать Порошенко. Однако команда Зеленского сдала назад и проявила губительную слабость.

«Очевидно, это привело к попыткам дестабилизировать украинское общество, потому что они будут предприниматься и командой Порошенко – показать, что ситуация выходит из-под контроля, президент, как они его называют «полушестой», неспособен никаким образом контролировать ситуацию, его силовики неспособны грамотно посадить человека, на чем акцентировал внимание Луценко (экс-генпрокурор – прим. «НД»). И всё – должен вернуться настоящий президент, тем более он уже прилетел, надо только его вернуть в положенное ему кресло», – отметил эксперт.

«С другой стороны, будут очевидно шатать ситуацию разного рода третьи силы, выжидает уже очень долго Юлия Тимошенко, будут запускать, очевидно, молодые лица, которые и сами рвутся в бой, и за ними пытаются пристроиться более серьезные товарищи, которых будут использовать в своих интересах», – приводит слова Белашко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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