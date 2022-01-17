Дело Порошенко: экс-президент вернулся на Украину и тут же обиделся на силовиков

Экс-президент Украины Петр Порошенко приземлился в Киеве. Сегодня в 11 часов суд будет решать вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напомним, его подозревают в госизмене и содействии терроризму в связи с поставками угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы. 6 января суд арестовал его имущество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ожидании самолета, в котором бывший глава государства в сопровождении юристов и соратников летел из Варшавы, полиция усилила меры по охране аэропорта «Жуляны», а его поклонники организовали митинг.

На паспортном контроле Порошенко встретили сотрудники ГБР и забрали паспорт. В соцсетях тут же появились сообщения: одни писали, что экс-президента не пускают на Украину, вторые – что его сейчас задержат. Не правы оказались и те, и другие: паспорт вернули, вручили повестку в суд, Порошенко спокойно проследовал к своим сторонникам. И разразился пламенной речью, начав с недовольства, что на границе его продержали около 15 минут, а затем, по своей традиции, вспомнил «армію, мову і віру» и начал клеймить преемника, угрожая ему отвественностью за то, что пока они, Порошенко сотоварищи, «строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии».

Киев, Платон Ефимчук

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