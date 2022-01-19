Зеленский не смог посадить Порошенко – националисты празднуют победу

Подконтрольный президенту Зеленскому Печерский райсуд Киева побоялся удовлетворить требование прокуратуры об аресте экс-президента Петра Порошенко на два месяца, с помещением в СИЗО и правом выхода под залог в сумме одного миллиарда гривен.

Вместо этого фигуранта выпустили из зала суда под личное обязательство, отобрав загранпаспорт.

Как сообщал «Новый День», Петра Порошенко обвиняют в «терроризме и госизмене» за то, что он в 2015 году разрешил закупать уголь в ЛДНР для украинских ТЭЦ.

К слову, по тому же делу и той же статье – тот же Печерский суд уже десять месяцев держит под арестом украинского бизнесмена и «пророссийского» политика Виктора Медведчука.

Между тем, мягкое решение суда вызвало ликование в стане националистов и в украинской «партии войны». Многочисленная толпа вместе с политическими соратниками Петра Порошенко открыто потешаются над Зеленским, который одновременно разочаровал всех, кто в него ещё верил.

Ещё хуже для действующего президента то, что по Украине сейчас активно распространяются слухи, будто он взял с Порошенко огромную сумму отступных.

Напомним, Владимир Зеленский в 2019 году одержал победу на выборах во многом благодаря обещаниям отправить за решётку преступника и коррупционера Петра Порошенко.

Ранее киевский политолог Сергей Белашко заявил, что Владимир Зеленский не рассчитал силы в попытке упрятать в тюрьму экс-президента Украины и начав войну против других украинских олигархов и известных политиков.

Сегодня все реальные политические силы почувствовали слабость президента-комика и готовы действовать через дестабилизацию ситуации в стране, по привычке не дожидаясь очередных выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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