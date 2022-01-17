Обвинение просит надеть браслет на Порошенко и арестовать его с возможностью внесения залога

Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере $35,7 млн., обязать сдать паспорта и носить электронный браслет, следует из ходатайства, которое зачитал прокурор, – сообщают СМИ.

Как заявил прокурор, «прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере один миллиард гривен». Вместе с тем обвинение просит обязать экс-президента сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл в Киев из Варшавы. По словам бывшего главы Украины, при прохождении контроля в аэропорту его пытались не впустить в страну и забрали паспорт под видом проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек границу.

Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

С середины декабря экс-президент находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия «Европейская солидарность» считает это политическими репрессиями.

Как ранее заявлял экс-президент Украины, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

Киев, Иван Бабурин

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