На Украине в отношении сайта «Миротворец» открыли дело

В отношении сайта «Миротворец» начато досудебное расследование по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», – сообщила Украинская киберполиция.

Согласно информации, опубликованной украинским порталом «Суспільне. Новини», уголовное дело по 182-й статье УК Украины в отношении «Миротворца» открыли в связи с обращением уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Денисова требовала изъять данные о ребенке из базы сайта и закрыть его.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека указала, что «сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, нарушает права не только этого ребенка, но и других». По ее словам, сайт «наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам».

Следует напомнить, что зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение 13-летней Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом.

Луганчанку Фаину Савенкову внесли в базу «Миротворца» из-за ее участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.

Как сообщал ранее «Новый День», в феврале 2021 года Европарламент призвал запретить деятельность украинского сайта «Миротворец». Тогда евродепутаты отметили, что подобные ресурсы используются для запугивания, разжигания вражды и давления в политических целях.

Киев, Иван Бабурин

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