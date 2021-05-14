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Пятница, 14 мая 2021, 16:05 мск

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Путин отреагировал на репрессии Зеленского против Медведчука

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Закрытие командой Зеленского неугодных телеканалов и преследование оппозиционных политиков свидетельствует о происходящей на Украине тотальной зачистке политического поля при полной поддержке Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, открывая оперативное совещание с членами Совбеза РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, совладельцем заблокированных Зеленским популярных украинских телеканалов является глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Вчера сам Медведчук было бвинён в государственной измене и предварительно помещён судом под круглосуточный домашний арест.

«Сейчас, как известно, там (на Украине – прим. «НД») происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать – поддерживают решения подобного рода», – отметил Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за происходящими событиями на Украине, но не планирует вмешиваться в ситуацию с Виктором Медведчуком.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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