Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком на Украине – Кремль

Ситуация с уголовным преследованием «пророссийского» украинского политика и олигарха Виктора Медведчука – это внутренне дело Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли в Кремле после сообщений о предьявлении подозрения в госизмене Медведчуку – депутату Верховной рады Украины и сопредседателю партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, это внутреннее дело Украины», – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, Москва «вряд ли может» предоставить Медведчуку политическое убежище.

«Политические мотивы преследования Медведчука на Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии – но Россия не собирается вмешиваться», – отметил Песков.

В Кремле надеются, что обвинения Медведчука в коррупции – «это не компанейщина, за которой стоит желание избавиться от конкурента».

«Кремль прокомментировал подозрение Медведчука и дал понять, что шантажировать этой ситуацией себя не даст. И вообще в эту историю втягиваться не будет», – пишет укранскй Telegram-канал «Политика Страны».

Напомним, накануне украинским депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили подозрение в госизмене и попытке хищения украинской собственности в Крыму. Сейчас их разыскивает СБУ.

Между тем, опальный политик заявил, что сегодня сам явится в Генпрокуратуру и докажет, что он «абсолютно не виновен».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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