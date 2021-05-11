«Задержать и доставить» – СБУ разыскивает Виктора Медведчука

Генеральная прокуратура Украины выписала подозрение в «госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму» депутатам от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По версии прокуратуры, депутаты «способствовали и непосредственно участвовали» в передаче России «ценных документов, касающихся украинских недр в оккупированном Крыму».

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – Медведчука и Козака... Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме... По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим «парламентариям» о подозрении», – написала Венедиктова.

«Итак, народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к установлениюих местонахождения и вручения им ходатайства о содержании под стражей», – заявила генпрокурор.

«Выводы: 1. Считать Крым частью другого государства – нельзя. 2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн – нельзя. 3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины – нельзя. 4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя. 5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах – нельзя», – добавила Венедиктова.

Украинские СМИ сообщили сегодня, что в доме Виктора Медведчука уже прошли обыски.

Напомним, ранее против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко президент Зеленский ввёл персональные санкции и приказал арестовать все их активы на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

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