Евросоюз сформировал на Украине тоталитарный режим – глава Госдумы

Поддержка европейскими странами политических репрессий, проводимых командой президента Зеленского против своих полтических оппоненов, ведёт к формрованию на Украине тоталитарного режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он отметил бездействие европейских органов в ответ на блокировку киевским режимом неугодных СМИ и уголовные преследования оппозиционных политиков.

«Когда на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства и международные институты промолчали. Потому что для них было важно любым способом сохранить действующую украинскую власть.

Ради этого они пожертвовали свободой слова. С той же целью – сохранить угодных себе политиков – начали ликвидацию оппозиционной партии во главе с Медведчуком. Отдав при этом в жертву и без того несовершенную политическую систему Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной.

В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим.

Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это.

Подобное на Украине уже было, когда для удержания власти Порошенко под предлогом «декоммунизации» была закрыта Коммунистическая партия. Но это ненадолго сохранило его власть.

Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан.

Не говорю уже о применении «двойных стандартов», ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов», – написал Володин у себя в телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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