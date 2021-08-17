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Вторник, 17 августа 2021, 13:45 мск

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Украинским депутатам запретят обсуждать с российскими коллегами ситуацию в Крыму и Донбассе

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

В Верховную раду внесён инициированнный администрацией Зеленского законопроект, которым будет строго запрещено в рамках депутатских инициатив вести любые обсуждения с российскими чиновниками и парламентариями кризисных ситуаций вокруг Крыма и Донбасса и путей их разрешения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект под названием «Об основах государственной политики переходного периода» опубликован на сайте украинского парламента.

Скоро любые переговоры, касающиеся «оккупированных и неподконтрольных территорий», можно будет вести исключительно специальным уполномоченным президента Украины.

Таким образом, команда Зеленского исключила любое посредничество с Москвой по Донбассу и Крыму со стороны независимых украинских политиков и замкнула все переговоры на себе.

Напомним, ранее представители украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук часто ездили в Кремль обсуждать экономические и газовые отношения двух стран, а также работу предприятий и, в том числе, обмен пленными в Донбассе.

Украинские эксперты уже назвали подобную инициативу Зеленского «сомнительной с точки зрения Конституции», так как народные избранники в любой стране имеют право на международную деятельность в рамках депутатских полномочий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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