Путин заявил о превращении Украины в антипод России и постоянную угрозу

Украину превращают в «анти-Россию» и источник постоянной угрозы для безопасности РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, открывая оперативное совещание с членами Совбеза РФ, заявил президент России Владимир Путин, по-видимому, имея в виду политику Запада на украинском направлении.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то «антироссию», в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал президент.

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания. И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», – добавил российский лидер.

Напомним, ранее Владимир Путин предупредил, что Москва не позволит бывшим советским республикам, «получившим в подарок» исторические русские земли, угрожать с этих территорий безопасности России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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