Зеленский высмеял Путина за «детские страхи»

Президент Украины не внял предупреждению Владимира Путина о том, что Москва рассматривает как прямую угрозу российскому народу и безопасности РФ «военное освоение Украины» Западом.

По мнению Зеленского, реакция Путина на возможное размещение военных баз НАТО на Украине говорит о его «устаревшем страхе с детства».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф», – утверждает Зеленский.

Напомним, накануне Путин, комментируя недавний инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» морской границы РФ возле Севастополя, заявил, что провокации кораблей и самолётов НАТО вблизи крымских берегов создают потенциальную опасность локальных вооружённых инцидентов, однако главной проблемой для безопасности России является возможное размещение западных военных баз на территории Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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