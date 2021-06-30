Путин рассказал о своём главном беспокойстве в связи с Украиной

Провокации кораблей и самолётов НАТО вблизи крымских берегов создают потенциальную опасность локальных вооружённых инцидентов, однако главной проблемой для безопасности России является возможное размещение западных военных баз на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии с жителями РФ, комментируя недавний инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» морской границы РФ возле Севастополя.

Президент напомнил о российских учениях в апреле, которые вызвали агрессивную реакцию на Западе.

«Меня беспокоит вот что. Поднялся шум, что мы проводили учения возле украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если это кого-то так беспокоит. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно, они приперлись к нашим границам.

Меня беспокоит более фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать», – подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что Украину превращают в «анти-Россию» и источник постоянной угрозы для безопасности РФ.

Также он предупредил, что Москва не позволит бывшим советским республикам, «получившим в подарок» исторические русские земли, угрожать с этих территорий России посредством размещения баз НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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