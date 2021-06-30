В администрации украинского президента ухватились за намёк Путина о гипотетической встрече с Зеленским

Слова российского президента о том, что он не отказывается от встречи с украинским коллегой, ещё раз доказывают, что саммит Украина-Россия на высшем уровне давно назрел.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Стала еще более очевидной необходимость прямых переговоров с президентом России», – сказал Подоляк.

При этом чиновник администрации Зеленского утверждает, что Путина «неправильно информируют» о ситуации на Украине.

Напомним, сегодня в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский отдал Украину «под полное внешнее управление». Так он ответил на вопрос, будет ли встречаться с украинским президентом. При этом Путин отметил, что не отказывается от предложения о такой встрече, но нужно сначала понять, о чем говорить с Зеленским.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление», – сказал российский президент, отметив, что «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже». «Ну и о чем разговаривать?» – отметил он.

Президент в то же время подчеркнул, что даже в такой ситуации не отказывается от встречи с украинским президентом. «Надо только понять, о чем говорить», – добавил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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