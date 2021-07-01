Зеленский озвучил Путину издевательское условие для встречи

Президент РФ должен выйти из-под влияния собственной «пропагандистской картины» мира. В этом случае может состояться личная встреча лидеров Украины и России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя слова Путина о том, что ему не о чем разговаривать с украинским президентом, отдавшим свою страну под внешнее управление.

По словам, Зеленского «российская машина пропаганды» загоняет людей «в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям».

«Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру... Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей.

Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе. Возможно, если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно, есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях», – рассуждает Зеленский.

Напомним, накануне в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский отдал Украину «под полное внешнее управление». Так он ответил на вопрос, будет ли встречаться с украинским президентом. При этом Путин отметил, что не отказывается от предложения о такой встрече, но нужно сначала понять, о чем говорить с Зеленским.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление», – сказал российский президент, отметив, что «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже». «Ну и о чем разговаривать?» – отметил он.

Президент в то же время подчеркнул, что даже в такой ситуации не отказывается от встречи с украинским президентом. «Надо только понять, о чем говорить», – добавил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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