Украина переоборудует свои аэродромы для приёма боевой тактической авиации НАТО

Военно-воздушные силы Украины должны быть готовыми к выполнению трёх задач – обороны, наступления и создания условий для базирования тактической авиации НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Украина 30» в Киеве заявил командующий ВВС Украины Аркадий Вашутин.

«Воздушные силы должны иметь три приоритетных группы возможностей. Первая – возможность ведения противовоздушной обороны и отражение воздушного нападения противника, второе – наступательно-огневые, транспортные, разведывательные способности и третье – способности, которые обеспечивают воздушным силам организационную и техническую взаимосовместимость с силами НАТО…

Основными направлениями работы является создание условий для базирования тактической авиации НАТО, автоматизированный обмен с партнерами информации по угрозе с воздуха, подготовка войск по единым стандартам, увеличение боевых возможностей наших воинских частей и подразделений, выполнение совместных миссий», – приводит слова Вашутина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва не позволит бывшим советским республикам, «получившим в подарок» исторические русские земли, угрожать с этих территорий безопасности России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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