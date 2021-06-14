Путин ответил, зачем российские войска подходили к украинской границе

НАТО постоянно проводит военные учения возле российских границ, в том числе и на территории Украины. Приближение российской армии в апреле текущего года к границам «Незалежной» было ответом на провокационные манёвры Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью NBC заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Россия вынуждена отвечать на военные приготовления США и НАТО по всему периметру своих границ, в том числе и на Балтике, и в Арктике, и на Дальнем Востоке.

«Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?» – сказал Владимир Путин американскому журналисту.

Напомним, Россия в начале апреля предприняла демонстративные военные манёвры в ответ на приготовления Киева к наступлению в Донбассе по указке из Вашингтона. Через две недели глава минобороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить «проверку войск» Южного военного округа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.21

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