Украина утрачивает поддержку ООН по крымскому вопросу

Активно проталкиваемые Украиной антикрымские резолюции с каждым годом поддерживает всё меньшее количество стран-членов ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил гражданин ДНР, российский историк и политолог Владимир Корнилов.

По его словам, с каждым годом Киев всё активнее «будирует» крымскую тему, однако это не приносит успеха киевскому режиму. Очередная антикрымская резолюция получила накануне в ООН наименьшее одобрение с 2014 года.

«Сегодня Украина опять, как и каждый год, это традиционно, протянула свою резолюцию о недопустимости милитаризации Крыма Россией. Я смотрю – каждый год за эти антикрымские резолюции голосуют всё меньше и меньше людей, стран.

Напомню, в 2014 году проголосовало сто стран в поддержку украинской резолюции, потом семьдесят, потом шестьдесят с чем-то, а сегодня шестьдесят две страны. И так, постепенно, оно идёт на спад.

Но всё-таки будирование этого крымского вопроса стоит на потоке, он системен, они постоянно продавливают этот вопрос на всех площадках», – приводит слова Корнилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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