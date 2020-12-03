Киев просит Брюссель утвердить при ЕС должность представителя Украины по Крыму

Киев выступил за открытие в ЕС «крымского предтавительства Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому изданию Anadolu.

По его словам, представительство по Крыму в ЕС необходимо потому, что «спровоцированные Россией кризисы» происходят «даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе, и они заслуживают особого рассмотрения».

Напомним, ранее МИД Украины по инициативе Кулебы объявил о создании «крымской платформы» (международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже Россию.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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