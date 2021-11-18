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Четверг, 18 ноября 2021, 17:43 мск

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Украинскую резолюцию по Крыму отказалось поддержать большинство стран ООН

Фото ООН / Мануэль Элиас (https://www.un.org)

Очередную антироссийскую резолюцию по Крыму, вынесенную Украиной на голосование Третьего комитета ООН, поддержали 64 страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», воздержавшихся и проголосовавших против вновь оказалось намного больше.

В числе 20 стран (включая Россию), нажавших красную кнопку, делегации Китая и Индии. 94 страны воздержались.

На отвергнувших антироссийскую резолюцию набросился украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

«Они в очередной раз поддержали оккупацию Россией АР Крым. 19 русских приспешников! Знайте их в лицо! Помните, когда некоторые из них вам поют о дружбе и любви к Украине», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Отметим, что количество поддержавших украинскую резолюцию не изменилось с прошлого года, несмотря на все усилия Киева. В 2018 году за резолюцию голосовали 80 стран, в 2014 году – 100 стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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