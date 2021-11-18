Украинскую резолюцию по Крыму отказалось поддержать большинство стран ООН

Очередную антироссийскую резолюцию по Крыму, вынесенную Украиной на голосование Третьего комитета ООН, поддержали 64 страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», воздержавшихся и проголосовавших против вновь оказалось намного больше.

В числе 20 стран (включая Россию), нажавших красную кнопку, делегации Китая и Индии. 94 страны воздержались.

На отвергнувших антироссийскую резолюцию набросился украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

«Они в очередной раз поддержали оккупацию Россией АР Крым. 19 русских приспешников! Знайте их в лицо! Помните, когда некоторые из них вам поют о дружбе и любви к Украине», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Отметим, что количество поддержавших украинскую резолюцию не изменилось с прошлого года, несмотря на все усилия Киева. В 2018 году за резолюцию голосовали 80 стран, в 2014 году – 100 стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

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