Большинство участников ООН не поддержали очередную резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию по правам человека в Крыму. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ инициирован Украиной и подготовлен рядом государств, в числе которых страны Балтии, Грузия, Молдавия, Австралия, Германия, Великобритания, США, Франция, Япония, Турция, Польша и Чехия.

В документе, помимо традиционного осуждения «временной оккупации» Крыма и обвинений России в невыполнении международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права, утверждается, что власти РФ «используют пандемию коронавируса для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, в том числе с привлечением ФСБ».

Кроме того, заявляется, что «заблокирован доступ жителей к украинской системе образования, созданы препятствия сохранению национальной идентичности и проводится политика по изменению демографического состава полуострова».

В документе содержится призыв к правительству РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ на полуостров международным мониторинговым миссиям, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Резолюция – уже девятую по ситуации в Крыму в целом и пятую по вопросам нарушений прав человека – поддержали 64 государства, 23 высказались против, 86 воздержались. Остальные участия в обсуждении не принимали.

Напомним, правительство России неоднократно заявляло, что готово принять в Крыму любую миссию ООН, оформившую соответствующих запрос через МИД РФ. Украина настаивает, что представители организации должны попасть на полуостров по выданным ею документам.

ООН, Игорь Юров

ООН. Другие новости 17.12.20

Радио ополченцев захватило частоту украинской армии и вещает на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. / Шоу завершается: Зеленский уступил в популярности спикеру украинского парламента. / Глава Крыма обвинил в распространении коронавируса систему здравоохранения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»