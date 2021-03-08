В Киеве призвали не ждать помощи от Берлина и Парижа

Германия и Франция думают лишь о собственной экономической выгоде, поэтому, в первую очередь, заинтересованы вести торговлю с Россией, а политическая поддержка Украины остаётся для них второстепенным вопросом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель комитета Верховной рады по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», депутат Дмитрий Лубинец.

По его словам, дело дошло до того, французские парламентарии уже требуют отменить анироссийские санкции.

«Мы смотрим на «Нормандский формат» – Германия вроде как выступает на стороне Украины. Но, в то же время, даёт разрешение на строительство «Северного потока – 2». Это яркий пример того, что любая страна исходит из собственных национальных интересов, мы не можем их винить.

Мы должны понимать, что даже наши партнёры будут исходить, в первую очередь, из собственных национальных интересов. Германия будет помогать Украине настолько, насколько ей выгодно. Насколько Германии выгодно напрямую покупать российский газ – она также будет это делать.

По Франции у нас примерно такая же ситуация. Мы вроде как видим её поддержку, но, тем не менее, в ПАСЕ мы видели, что французские депутаты не просто голосовали за то, чтобы российская делегация вернулась. Они уже начинают поддерживать своих российских коллег в том вопросе, что пора уже снимать с России санкции. Это яркий пример», – приводит «ПолитНавигатор» слова главы комитета Верховной рады.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.03.21

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